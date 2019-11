Auto überschlägt sich in Eppan: Insassen haben Glück

Der Unfall ereignete sich kurz nach 4 Uhr morgens am Sonntag in St. Michael: Im Bereich der Baustelle kurz nach der Unterführung in Richtung Bozen war ein Auto aus nicht bekannten Gründen auf die Betonabsperrung geraten und hatte sich überschlagen.





Das Fahrzeug blieb stark beschädigt auf dem Dach liegen. Großes Glück hatten die 3 Insassen: Sie konnten sich selbstständig befreien und zogen sich keine bis leichte Verletzungen zu.Das Weiße Kreuz Überetsch übernahm die Erstversorgung, während die Freiwillige Feuerwehr die Unfallstelle ausleuchtete und räumte.Die Carabinieri schließlich übernahmen die Unfallerhebungen.Der Einsatz konnte nach einer Stunde abgeschlossen werden.

liz