Spektakulärer Unfall am späten Dienstagabend auf der Verbindung zwischen St. Georgen und Gais: Gegen 22 Uhr kam ein Auto aus bislang unbekannten Gründen von der Straße ab. Der Wagen überschlug sich, stürzte in den angrenzenden Wald und blieb schließlich auf dem Dach in einem Graben liegen.

Trotz des dramatischen Szenarios blieb die Fahrerin unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr St. Georgen rückte sofort aus, barg das Fahrzeug und sicherte die Unfallstelle.

Im Einsatz waren die Carabinieri und die Freiwillige Feuerwehr St. Georgen.