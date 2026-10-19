In der Nähe des Biotops entlang der Straße nach Altenburg war die Scheibe eines geparkten Autos eingeschlagen und eine Geldbörse mit rund 50 Euro sowie persönlichen Dokumenten gestohlen worden.<BR \/><BR \/>Zudem wurde versucht, eine Geldkassette für den Verkauf der Sonntagszeitung „Zett“ aufzubrechen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1374555_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Carabinieri spürten den Mann in der Nähe des Tatorts auf, als er mit dem Fahrrad unterwegs war. Bei einer Durchsuchung fanden sie einen Hammer, der als mögliches Tatwerkzeug infrage kommt und beschlagnahmt wurde. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1374558_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Gegen den 24-Jährigen wurde Anzeige auf freiem Fuß wegen schweren Diebstahls, versuchten Diebstahls, Sachbeschädigung und des unrechtmäßigen Mitführens von Aufbruchwerkzeug erstattet.