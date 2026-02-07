Der Notruf erreichte die Einsatzkräfte gegen 19.20 Uhr: Ein Fahrzeug war auf der Ausfahrtsrampe des Parkhauses „Bozen Mitte“ in der Mayr-Nusser-Straße verunfallt. <BR \/><BR \/>Dabei verkeilte es sich zwischen der Begrenzungsmauer und der Schrankenanlage – auf eine Weise, dass ein eigenständiges Vorwärtskommen nicht mehr möglich war.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1272261_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Da für den Abschleppwagen keine geeignete Zufahrtsmöglichkeit zur Unfallstelle bestand, rückte die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Bozen aus, um das Auto zu bergen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1272264_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Mit vereinten Kräften wurde es schließlich über die Rampe aus der Tiefgarage geschoben und dem Abschleppdienst übergeben.<BR \/><BR \/>Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand, der Sachschaden – sowohl am Auto als auch an der automatischen Schrankenanlage – ist jedoch beträchtlich.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1272267_image" \/><\/div>