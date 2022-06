Lkw-Unfall am Brenner: Autobahn wieder geöffnet – Immer noch Stau

Am Montagnachmittag hat sich auf der Autobahn am Brenner ein Unfall ereignet. Ein Lkw hat die Leitschienen durchbrochen. Die Autobahn konnte daraufhin für 2 Stunden in Richtung Süden aufgrund der komplizierten Bergung nicht befahren werden. In Richtung Norden war nur ein Fahrstreifen frei.Der Lkw durchbrach bei dem Unfall die Mittelleitschiene, als er in Richtung Norden unterwegs war. Ob und wie schwer der Fahrer verletzt wurde, war noch unklar. Rettungshubschrauber und Feuerwehr waren an Ort und Stelle, hieß es.In der Folge hat sich ein kilometerlanger Stau gebildet, der Autobahnbetreiber appellierte, nicht über die Grenze zu fahren.Um 17 Uhr konnte die Autobahn wieder freigegeben werden. Der Stau löst sich aber nur langsam auf.