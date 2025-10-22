Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Ladefläche des mit Metall beladenen Lkw bereits in Brand. Unter schwerem Atemschutz konnten die Freiwilligen Feuerwehren von Feldthurns, Klausen und Villanders das Feuer rasch löschen und ein Übergreifen der Flammen auf den Anhänger verhindern, wie die Freiwillige Feuerwehr Klausen in einer Aussendung schreibt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1229079_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Anschließend wurden die gesamte Ladung sowie der vom Brand betroffene Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Nach Abschluss der Arbeiten wurde die Einsatzstelle an die Autobahnmeisterei und die zuständigen Behörden übergeben.