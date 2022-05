Autobrand auf Brennerstaatsstraße in Leifers

Es war 7.30, als der Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr Leifers einging. Ein Auto der Marke Smart war vor dem Südportal des Umfahrungstunnels in Leifers in Brand geraten. Die Einsatzkräfte rückten sofort aus, doch stand das Auto beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits in Vollbrand.Unter Atemschutz wurde der Brand rasch gelöscht. Am Fahrzeug entstand aber Totalschaden. Der Verkehr wurde durch das Dorf geleitet und es entstanden längere Staus.Im Einsatz standen neben der Freiwilligen Feuerwehr Leifers auch der Straßendienst, die Behörden und der Abschleppdienst.