Autofahrer mit 2,89 Promille Alkohol im Blut in Brixen gestoppt

Die Carabinieri haben am vergangenen Wochenende flächendeckend Verkehrskontrollen durchgeführt: Dabei wurden fast 1000 Personen an 500 Kontrollposten innerhalb von 3 Tagen kontrolliert. Bilanz: 10 Anzeigen – 9 davon wegen Trunkenheit am Steuer und eine wegen Mitführens von gefährlichen Gegenständen.