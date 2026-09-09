Entlang der Strecke findet auch in diesem Jahr wieder die Family Challenge statt. Zwischen der Frommer Alm und der Franzin Alm warten verschiedene Stände der Vereine aus Welschnofen und Tiers. <BR \/><BR \/>An jeder Station gibt es spannende Spiele, kreative Aktivitäten und abwechslungsreiche Aufgaben für Kinder. Gleichzeitig kann bei jeder erfolgreich absolvierten Station ein Stempel gesammelt werden. Wer am Ende alle Stempel im Sammelpass hat, darf sich als Belohnung über einen kleinen Preis freuen.<BR \/><BR \/>Für eine gemütliche Fortbewegung sorgt eine kostenlose Pferdekutsche, die im Halbstundentakt zwischen der Franzin Alm und der Frommer Alm verkehrt. Überall kann mit Handzeichen zugestiegen werden und die Fahrt ist gratis. Wer lieber selbst in die Pedale treten möchte, kann E-Bikes bei den örtlichen Bike-Verleihen gegen Gebühr und nach Voranmeldung ausleihen.<BR \/><BR \/>Die Hütten und Restaurants entlang der Nigerstraße servieren kulinarische Köstlichkeiten und sorgen für das leibliche Wohl.<BR \/><BR \/>Parallel dazu findet der Carezza Familiensonntag statt: Familien (2 Erwachsene und 2 Kinder) genießen uneingeschränkten Zugang zu den sechs Sommerliftanlagen in Carezza zum Preis von nur 45 Euro.<BR \/><BR \/>Dank der Bergbahnen und öffentlichen Verkehrsmittel ist der Ausgangspunkt bei der Frommer Alm bequem erreichbar.