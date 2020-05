Autoindustrie kann auf EU-Hilfen hoffen

Zudem könnte es 40 bis 60 Milliarden Euro für Investitionen in emissionsfreie Antriebe sowie weitere Mittel für Elektroladesäulen und Tankstellen für Alternativkraftstoffe geben.Über den Vorschlag berichtete am Mittwoch unter anderem die „Süddeutsche Zeitung“. Der Deutschen Presse-Agentur liegt das entsprechende Papier ebenfalls vor.Die EU-Kommission will am kommenden Mittwoch einen neuen Vorschlag für die EU-Finanzen von 2021 bis Ende 2027 vorlegen. Er soll auch einen Wiederaufbau-Plan für die von der Corona-Pandemie schwer gebeutelte Wirtschaft umfassen.

dpa