Das Fahrzeug setzte sich daraufhin in Bewegung und stieß den Mann zu Boden. Der Lenker wurde teilweise überrollt. In weiterer Folge überquerte das fahrerlose Auto die Straße, stieß gegen die Mauer eines angrenzenden Hauses und beschädigte die Fassade sowie einen dort stehenden Pkw.<BR \/><BR \/>Ein nachkommender Fahrzeuglenker bemerkte den Schwerverletzten auf der Fahrbahn. Er leistete laut Polizei Erste Hilfe und verständigte die Rettung. Der Mann wurde nach der Erstversorgung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.