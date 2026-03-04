Nach der erfolgten Autopsie findet heute um 15 Uhr im Dom von Nola Domenicos Beerdigung statt. Unter der Vielzahl an Trauernden wird auch Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sein, um Domenicos Eltern, Patrizia und Antonio, ihr Beileid auszusprechen.<BR \/><BR \/>Der zweieinhalbjährige Junge wurde Opfer eines tragischen Falls von mutmaßlichem medizinischem Fehlverhalten, der in den vergangenen Wochen italienweit große Aufmerksamkeit erregt hat.<h3>\r\nKein Schnitt am Ventrikel<\/h3>Die Autopsie im Zweiten Universitätsklinikum von Neapel begann laut der italienischen Nachrichtenagentur nach Abschluss eines gerichtlichen Beweisverfahrens, in dessen Rahmen Sachverständige offiziell bestellt wurden. Diese haben nun 120 Tage Zeit, ihre Gutachten vorzulegen. Die nächste gerichtliche Anhörung ist für den 11. September vorgesehen.<BR \/><BR \/>Nach einer ersten Auswertung der Autopsieergebnisse wurden – wie der Gerichtsmediziner der Familie Caliendo, Dr. Luca Scognamiglio, erklärte – keine Verletzungen am Herzen festgestellt, das in Bozen entnommen worden war und für Domenico bestimmt war. Insbesondere scheine es laut Ansa keinen Schnitt am Ventrikel zu geben, von dem zuvor in einigen Berichten die Rede gewesen war.<BR \/><BR \/>Eine weitere Untersuchung mit dem gesamten Sachverständigengremium – insgesamt 25 Fachleute – ist für den 28. April angesetzt. Dabei sollen auch die entnommenen anatomopathologischen Proben näher untersucht werden.<h3>\r\n„Ich sehe mich selbst als Opfer“<\/h3>Nach mehreren Tagen ohne öffentliche Stellungnahmen äußerten sich auch zwei der sieben Personen, gegen die wegen fahrlässiger Tötung ermittelt wird.<BR \/><BR \/>Der Herzchirurg Guido Oppido vom Krankenhaus Monaldi sagte in einem Interview mit der Sendung „Lo stato delle cose“ auf Rai 3, er sei überzeugt, korrekt gehandelt zu haben:<BR \/><BR \/>„Ich weiß, dass ich meine Arbeit sorgfältig gemacht habe. Deshalb sehe ich mich selbst als Opfer dieser Situation. Ich habe elf Jahre meines Lebens darauf verwendet, Kinder hier in Kampanien zu operieren. Insgesamt habe ich etwa 3.000 Kinder operiert. Dass ich diese Situation jetzt durchlebe, liegt daran, dass ich versucht habe, anderen Familien zu helfen.“<h3>\r\nAbläufe in Bozen genauer untersuchen<\/h3>Auch die Anwälte von Dr. Gabriella Farina – der Chirurgin des Monaldi-Krankenhauses, die in Bozen mit der Entnahme des Herzens des kleinen Domenico beauftragt war – meldeten sich zu Wort. Die Anwälte Anna Maria Ziccardi und Dario Gagliano fordern, die Abläufe im Krankenhaus von Bozen genauer zu untersuchen.<BR \/><BR \/>Besonders müsse geklärt werden, wer das Trockeneis bereitgestellt habe, das zur Kühlung des Herzens verwendet wurde, das nach Neapel transportiert werden sollte. Dieser Punkt bedürfe weiterer Untersuchungen.<BR \/><BR \/>Nach Ansicht der Anwälte steht außer Zweifel, dass Dr. Farina wusste, dass für den Transport von Organen üblicherweise Wassereis verwendet wird. Tatsächlich sei beim Start des Transports auch Wassereis eingesetzt worden. Ihrer Auffassung nach müsse jedoch geklärt werden, wer später davon abgewichen ist.<h3>\r\nEinschätzungen von Experten<\/h3>Auch der Infektiologe Matteo Bassetti äußerte sich zu dem Fall. Seiner Einschätzung nach treten Fehler eher auf, wenn ein Zentrum nur selten Transplantationen durchführt. In Neapel sei in den vergangenen drei Jahren lediglich eine solche Operation erfolgt.<BR \/><BR \/>Aus diesem Grund sei es seiner Ansicht nach wenig sinnvoll, viele verschiedene Transplantationszentren zu betreiben; effektiver wäre es, die Eingriffe auf wenige spezialisierte Zentren zu konzentrieren.<BR \/><BR \/>Diese Aussagen werden in den kommenden Tagen voraussichtlich weitere Diskussionen auslösen.