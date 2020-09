Autopsie durchgeführt: Gewaltverbrechen unwahrscheinlich

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Am Samstag fand schließlich die Autopsie statt. Diese soll ersten Informationen zufolge ergeben haben, dass der Tod des Mannes aus Gambia aller Wahrscheinlichkeit nach ein Unfall war. Er starb höchstwahrscheinlich an den Folgen des Sturzes. Auf Fremdverschulden deute nichts hin, es gebe keine Spuren von äußerer Gewalteinwirkung.Landsleute von Saidy hatten am Freitag protestiert und waren von einem Verbrechen ausgegangen.

stol