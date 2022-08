Autopsie: Schädeldecke durchbrochen, dann lebend in den See geworfen

Die Autopsie hat das schreckliche Szenario bestätigt: Der Förster Fausto Iob, der am 5. Juni im Santa Giustina See am Nonsberg tot aufgefunden wurde, ist ertrunken. Zuvor war er am Kopf mit 17 Hieben dermaßen verletzt worden, dass die Schädeldecke durchbrochen worden war.