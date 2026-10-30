Der Diebstahl ereignete sich zwischen 19.10 und 19.20 Uhr. Der Autobesitzer, ein in Leifers wohnhafter Lehrer, hatte sein Fahrzeug nur wenige Minuten geparkt. Als er zurückkehrte, stellte er fest, dass die Scheibe eingeschlagen worden war und sein Rucksack mit Schulmaterial fehlte. Daraufhin verständigte er umgehend die Ordnungskräfte.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1379121_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nÜberwachungskameras lieferten wichtige Hinweise<\/h3>Eine Streife der Carabinieri-Station Leifers nahm die Ermittlungen auf, um den Tathergang zu rekonstruieren und die Tatverdächtigen ausfindig zu machen. Eine entscheidende Rolle spielten dabei die Aufnahmen der Videoüberwachungssysteme. Die Ermittler werteten das Bildmaterial aus und rekonstruierten die Bewegungen eines Autos, das mutmaßlich von den Dieben gefahren wurde. <BR \/><BR \/>Die gesammelten Hinweise führten die Ermittler schließlich zu zwei jungen Männern aus Leifers, die den Ordnungskräften bereits wegen einschlägiger Vorfälle bekannt waren. Die Carabinieri ordneten eine Personen- sowie eine Wohnungsdurchsuchung an und kontrollierten das genutzte Fahrzeug. Der gestohlene Rucksack konnte dabei allerdings nicht sichergestellt werden.<BR \/><BR \/>Die beiden Männer wurden wegen des Verdachts auf gemeinschaftlich begangenen schweren Diebstahl auf freiem Fuß.