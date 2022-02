Autounfall in den Marken: 16-jähriger Praktikant stirbt

Der Lieferwagen prallte in Serra de' Conti in der Provinz Ancona während der Arbeitszeit gegen einen Baum. Der Fahrer wurde verletzt.Der aus Monte Urano (Fermo) stammende Jugendliche, Giuseppe Lenoci, saß auf dem Beifahrersitz. Er starb beim Aufprall.Der Fahrer, ein 37-jähriger Mann, wurde aus dem Auto geschleudert und landete mehrere Meter entfernt vom Fahrzeug. Die Feuerwehr, die die Leiche Lenocis aus den Trümmern befreite, die örtliche Polizei von Serra de' Conti, die Carabinieri und die Rettungsdienste wurden zum Unfallort gerufen. Der 37-Jährige wurde in ernstem Zustand in das Krankenhaus in Ancona gebracht.Erst vor wenigen Wochen war in der Provinz Ancona ein 16-Jähriger bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen.

ansa/stol