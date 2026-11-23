Mit einer gefälschten Überweisungsbestätigung hat ein Mann in Italien einen Autoverkäufer um eine Limousine im Wert von 26.500 Euro gebracht. <BR \/><BR \/>Das Fahrzeug wurde rund 48 Stunden nach der Anzeige in Österreich entdeckt und sichergestellt. Ein 30-Jähriger wurde von den Carabinieri in Senigallia wegen schweren Betrugs und Geldwäsche angezeigt, wie die Behörden in Italien am Montag mitteilten.<BR \/><BR \/>Bei dem Geschädigten handelt es sich um einen Unternehmer aus der Region Marken, der sein Auto auf einer Online-Plattform zum Verkauf angeboten hatte. Ein vermeintlicher Interessent nahm Kontakt zu ihm auf und vereinbarte mit ihm einen Termin bei einer Zulassungsstelle in Senigallia, um den Halterwechsel abzuwickeln.<h3>\r\nFalsche Sofortüberweisung<\/h3>Dort zeigte der Käufer eine angebliche Bestätigung über eine Sofortüberweisung in Höhe von 26.500 Euro vor. Das Dokument stellte sich jedoch als Fälschung heraus. Auf dem Konto des Verkäufers ging kein Geld ein. Dieser erstattete am 19. November Anzeige bei den Carabinieri.<BR \/><BR \/>Die Ermittler konnten die Identität des Verdächtigen durch Nachforschungen und digitale Ermittlungen feststellen. Der Mann, der bereits polizeibekannt ist, stammt aus einer anderen Provinz. Über internationale Polizeikooperation verfolgten die Behörden anschließend den Weg des Fahrzeugs ins Ausland.<BR \/><BR \/>Die österreichische Polizei wurde eingeschaltet und konnte den Wagen ausfindig machen und beschlagnahmen. Das Fahrzeug befindet sich derzeit in Verwahrung, wo genau, ist nicht bekannt. Es soll nach Italien zurückgebracht und seinem rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden.