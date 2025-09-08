<BR \/><BR \/>Der Unfall ereignete sich gegen 9 Uhr an der Grenze zwischen dem Trentino und der Region Venetien: Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Pkw auf der Südspur der Brennerautobahn auf einen Lkw aufgefahren. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209459_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am Pkw entstand Totalschaden, drei Personen an Bord des Fahrzeugs erlitten Verletzungen und mussten ins Spital gebracht werden. Während des Rettungseinsatzes und der Aufräumarbeiten kam es zu erheblichen Behinderungen im Verkehr. <BR \/><BR \/>Die Straßenpolizei hat die Erhebungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.