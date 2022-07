AVS-Sektionschef Sepp Hofer schlägt Alarm: „Brauchen 10-mal so viel Geld“

„Um den Auflagen gerecht werden zu können, bräuchten AVS und CAI über mindestens 3 Jahre 10-mal so viel Geld, also jährlich insgesamt 5 Millionen Euro“, betont der Chef der Lananer AVS-Sektion, der auch Ehrenmitglied des Alpenvereins auf Landesebene ist. Das Fass zum Überlaufen gebracht hat dieser Tage die Meldung des Landes, rund 2 Millionen Euro in die landeseigene Lenkjöchlhütte im Ahrntal investieren zu wollen.„Mir geht es ja in Ordnung, wenn das Land in seine Schutzhütten investiert, aber auch die Alpenvereine müssen angemessen unterstützt werden, denn 500.000 Euro sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagt Hofer. „Zudem soll uns das Land seine Unterstützung in Form eines Verlustbeitrags bereitstellen. Wir werden dieses Geld dann bestmöglich ausgeben und jeden Cent belegen. Uns aber vorzuschreiben, wie wir das Geld anzuwenden haben, geht einfach zu weit, denn wir wissen schon, was wir tun. So viel Vertrauen seitens des Landes sollte schon bestehen.“ Zudem sei die überbordende Bürokratie eine Zumutung.„Bevor wir überhaupt einen Cent aus dem 500.000-Euro-Topf bekommen, müssen wir ein Projekt einreichen, das dann begutachtet wird“, berichtet Sektionschef Hofer. „Und dann dauert es eine Ewigkeit, bis wir eine Antwort vom Land bekommen, ob das eingereichte Projekt überhaupt bezuschusst wird. Wir wissen also lange nicht, ob es überhaupt einen Beitrag gibt und wie viel.“ Es brauche also nicht nur mehr Geld, sondern auch Planungssicherheit und Freiheiten, die derzeit nicht gegeben seien.Einen kleinen Seitenhieb auf die Schutzhütten-Projekte des Landes kann sich Hofer auch nicht verkneifen: „Wir würden sicher kostengünstiger und funktioneller bauen als das Land, das zig Millionen in seine Hütten investiert, allein in den Neubau der Stettiner Hütte wurden mehr als 6 Millionen Euro gesteckt.“Sepp Hofers AVS-Sektion Lana ist an der Sesvenna Hütte (Schlinig) und an der Marteller Hütte (Martelltal) beteiligt. „Mehr als 3 Millionen Euro bräuchte es nur für diese Hütten, um sie wieder auf Vordermann zu bringen“, sagt er. „Wie sollen wir solche Summen stemmen? Mit den Pachteinnahmen sind nicht einmal die laufenden Kosten gedeckt.“Besonders enttäuscht ist das AVS-Urgestein von Tourismuslandesrat Arnold Schuler: Er habe heuer Geld aus dem Nachtragshaushalt für die AVS- und CAI-Hütten in Aussicht gestellt. „Ihm wurden dann etwa 8 Millionen Euro zugewiesen“, erinnert AVS-Sektionschef Hofer. „Nun ist aber leider niemand erreichbar, wenn wir nachfragen, ob Landesrat Arnold Schuler für die Schutzhütten der Alpenvereine Geld aus dem Nachtragshaushalt locker machen wird.“