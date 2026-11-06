Der Vorfall ereignete sich nach einem Bericht des „Alto Adige“ am späten Nachmittag, als die Frau mit ihrem Fahrrad auf dem Heimweg vom Einkauf war. Die Penegalstraße, eine bei Radfahrern beliebte und eigentlich ruhige Verbindung, wurde für sie zur Falle. Auf der Höhe eines großen Tores, das zu den umliegenden Weingütern führt, wurde sie plötzlich von einer Gruppe kapuzengetragener Jugendlicher umringt.<BR \/><BR \/>Die Täter zerrten an der Frau und versuchten, die Einkaufstaschen sowie die Handtasche aus dem Fahrradkorb zu stehlen. Dabei wurde sie auch unsanft gestoßen.<BR \/><BR \/>Ihre Hilferufe verhallten in dem isolierten Straßenabschnitt zunächst ungehört, da vorbeifahrende Autofahrer aus Angst vor einem Diebstahl offenbar nicht anhielten. Erst als es der Frau gelang, sich ein Stück zu entfernen, ihr Mobiltelefon zu zücken und mit dem Notruf (112) zu drohen, ergriff die Bande die Flucht.<h3>\r\nEin Erwachsener als Drahtzieher?<\/h3>Nach Angaben des Opfers handelte es sich bei den Angreifern um sehr junge Personen, fast noch Kinder. Begleitet wurde die Gruppe von einem Erwachsenen, der als einziger keine Maskierung trug. Anwohner vermuten, dass dieser Mann die Jugendlichen gezielt zum Stehlen und zur Einschüchterung im Viertel anstiftet.<BR \/><BR \/>Die Betroffene blieb körperlich unverletzt und es wurde nichts gestohlen, der Schock sitzt jedoch tief: „Zum Glück konnten sie mich nicht ausrauben und haben mir nicht wehgetan. Aber sie haben mir die Angst eingejagt“, so berichtet der „Alto Adige“.<h3>\r\nAngst und WhatsApp-Alarm im Viertel<\/h3>Der Vorfall hat über WhatsApp-Gruppen von Müttern und Anwohnern im Viertel rasch die Runde gemacht und eine Welle der Besorgnis ausgelöst. Viele Bewohner berichten, dass Tore zu den Weinreben oft offen stehen und die „Baby Gang“ bereits an den Tagen zuvor beobachtet wurde, wie sie versuchte, vorbeifahrende Autos zu stoppen.<BR \/><BR \/>Besonders mit Blick auf den Winter, wenn es früh dunkel wird, wächst das Unbehagen. Das Opfer meidet die Penegalstraße sowie die parallele Mendelstraße mittlerweile komplett – Straßen, die eigentlich fest zu ihrem Alltag als Mutter gehörten. Die Behörden wurden über den Vorfall informiert. Die Anwohner hoffen nun auf eine schnelle Identifizierung der Täter.