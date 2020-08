Baby hat es eilig: WK-Team hilft bei Geburt in Wohnung

Am 17. August wurde das Team des Weißen Kreuzes Brixen kurz nach 2 Uhr nachts zu einer anstehenden Geburt in Vahrn alarmiert. Als die Sanitäter samt Notarztteam wenige Minuten später bei der werdenden Mutter eintrafen, war die Geburt bereits im Gange.Da ein Transport in das Krankenhaus zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich war, entschied die Rettungsmannschaft, bei der Geburt vor Ort zu assistieren.Kurze Zeit später erblickte ein kleines Mädchen mit dem Namen Ayla im eigenen Zuhause das Licht der Welt. Mutter und Kind waren wohlauf und wurden anschließend zu weiteren Untersuchungen im Rettungswagen in das Krankenhaus nach Brixen gebracht.Bei einem Besuch der Geburtshelfer am nächsten Tag wurde der Mutter und der kleinen Ayla ein weiteres Mal gratuliert und der besondere Moment festgehalten.

