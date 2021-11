Baby in die Hände von US-Soldaten gegeben: Bis heute nicht mehr gesehen

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Am 19. August standen Mirza Ali und Suraya Ahmadi verzweifelt vor den Toren des Flughafens von Kabul: Es war eine Entscheidung innerhalb eines Sekundenbruchteils – sie reichten ihren erst 2 Monate alten Sohn auf die andere Seite des Zauns. Ein US-Soldat nahm ihn. Die Eltern – so dachten sie – würden wenige Minuten später ebenfalls auf das Flugfeld kommen.Doch im Durcheinander dauerte es eine halbe Stunde, bis sie selbst das Gelände erreichten. Und da war der kleine Sohail bereits verschwunden. Rekonstruktionen ergaben später, dass das Kind bereits aus Afghanistan evakuiert worden war. Doch: Wohin?Die Eltern leben inzwischen in Texas. Wo Sohail geblieben ist, ist ein Rätsel. US-Behörden suchen nach ihm, bislang ohne Erfolg. Die Familie hofft weiter.

stol