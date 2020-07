Baby kommt mit Spirale der Mutter in der Hand zur Welt

Die Vietnamesin hatte schon 2 Kinder und wollte eigentlich nicht noch einmal schwanger werden. Deshalb hatte sie sich die Spirale einsetzten lassen. Als sie dann doch noch einmal schwanger wurde und ihr 3. Kind zur Welt brachte, kam es zu dem Schnappschuss, der nun um die Welt geht.Bei der Geburt am 30. Juni kam ein kerngesunder Junge zur Welt, der 3,2 Kilogramm wog und der sich bei der Geburt die Spirale seiner Mutter geschnappt und in der Hand gehalten hatte, wie das Krankenhaus aus der drittgrößten vietnamesischen Stadt Haiphong mitteilt.Den Schnappschuss direkt nach der Geburt veröffentlichte das Krankenhaus im Internet. Tran Viet Phuong, Ärztin auf der Geburtsstation des Krankenhauses, berichtete dem Nachrichtenportal „VNExpress“, dass sie nie gedacht hätte, „dass das Foto für so viel Aufmerksamkeit sorgen würde.“

