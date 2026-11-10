Mithilfe telefonischer Anweisungen einer Krankenschwester half sie ihrer Mutter, das Kind sicher zur Welt zu bringen.<BR \/><BR \/>Die Geburt ereignete sich in der Nacht auf Montag, 9. November, in den eigenen vier Wänden. Als die Situation immer dringlicher wurde, verständigte die älteste Tochter den Rettungsdienst unter der Notrufnummer 118. Am Telefon erhielt sie genaue Anweisungen, wie sie ihre Mutter während der Entbindung unterstützen sollte.<BR \/><BR \/>Noch während der Geburt machten sich ein Rettungswagen und ein Notarztteam auf den Weg zum Wohnhaus. Bei ihrem Eintreffen war das Baby bereits geboren.<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte kümmerten sich anschließend um die Mutter und das Neugeborene und brachten beide zur medizinischen Kontrolle ins Krankenhaus. Mutter und Kind sind wohlauf.