Am 6. August vergangenen Jahres, wenige Stunden vor der Geburt ihres zweiten Kindes, verbrachte Chiara Petrolini den Abend damit, Alkohol zu trinken und Marihuana zu rauchen. Das berichtete eine Freundin der jungen Frau während der heutigen Verhandlung bei dem vor dem Schwurgericht in Parma laufenden Prozess gegen die 22-Jährige.<BR \/><BR \/>Chiara Petrolini wird beschuldigt, zwei Kinder lebend zur Welt gebracht und sie getötet zu haben. Bei der Gerichtsverhandlung anwesend war auch die Angeklagte, die sich wegen des zweifachen Mordes an ihren beiden neugeborenen Kindern verantworten muss, die sie im Garten ihres Hauses in Traversetolo verscharrt hatte. „Wir haben den Abend zusammen bei mir verbracht, wir haben Marihuana geraucht, Bier und ein wenig Grappa getrunken“, sagte die Zeugin.<BR \/><BR \/>Petrolini brachte die beiden Kinder - eines im Mai 2023, das andere im August 2024 - zur Welt, ohne dass jemand etwas von den Schwangerschaften erraten hätte: Weder ihre Eltern noch der Ex-Freund und Vater der Kinder, der ebenfalls heute im Gerichtssaal war, wussten davon. Auch die Freundin hatte nichts bemerkt: „Ich habe nie etwas gemerkt, nicht einmal, wenn sie nackt aus der Dusche kam oder im Schwimmbad war. Chiara hatte keinen Bauch und zeigte keinerlei Veränderungen in ihrem Verhalten während der Schwangerschaft“, antwortete die Zeugin auf die Frage des Anwalts Nicola Tria, Verteidiger der Angeklagten, ob sie in den Wochen vor der zweiten Geburt jemals Verdacht geschöpft habe.<BR \/><BR \/>Auf Fragen der Staatsanwältin Francesca Arienti fügte Petrolinis Freundin hinzu: „In den Tagen nach der zweiten Geburt hatten wir per Nachricht Kontakt. Wir haben uns zu einem Aperitif in einer Weinkellerei in der Gegend getroffen, dann sind wir noch etwas trinken gegangen und schließlich habe ich sie nach Hause gebracht. Sie sollte zu einem Urlaub in die USA aufbrechen“. Die Zeugin gehört zu den Freundinnen, die von der Staatsanwaltschaft autorisiert wurden, Petrolini zu besuchen, die sich weiterhin in der Wohnung ihrer Eltern im Hausarrest befindet. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1244907_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Chiara sagt, dass sie niemandem ihre Schwangerschaft verraten habe - aus vielerlei Gründen, unter anderem aus Angst vor Verurteilung“, erzählte die Freundin vor Gericht. Pietro Pietrini, psychiatrischer Gutachter der Verteidigung von Chiara Petrolini, meinte, dass sich die Angeklagte zum Zeitpunkt der ihr vorgeworfenen Taten in einem Zustand „tiefgreifender psychischer Beeinträchtigung“ befand. „Ihre Fähigkeit, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, schließen wir vollständig aus. Wir gehen davon aus, dass es zum Zeitpunkt der Geburt zu einem Dissoziationszustand gekommen ist, der Chiara daran gehindert hat, die Fähigkeit zu besitzen, die zur Bewältigung dieser Situation notwendig gewesen wäre“, betonte der Experte.