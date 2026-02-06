<BR \/><BR \/>Vor wenigen Tagen setzten zwei Kinder im Alter von elf Jahren den Notruf ab – sie konnten weder genau erklären, wo sie sich aufhielten, noch, was ihnen zugestoßen war, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri der Kompanie Meran. <h3>\r\n50 Minuten lang allein im Wald <\/h3>\r\nDie Ordnungshüter konnten die beiden glücklicherweise innerhalb kurzer Zeit orten und in Sicherheit bringen – sie waren unverletzt, aber bei ihnen war kein Erwachsener. <BR \/><BR \/>Wie sich herausstellte, hatten die beiden Kinder einen Ausflug mit der 27-jährigen Frau unternommen, die beauftragt worden war, auf die Elfjährigen aufzupassen. <BR \/><BR \/>Beim Wandern soll sie die Kinder plötzlich allein gelassen haben und einfach weitergegangen sein, ohne auf sie zu warten. Die Minderjährigen sollen ganze 50 Minuten allein verbracht haben, ehe sie den Notruf absetzten, berichten die Carabinieri. <BR \/><BR \/>Die Kinder wurden zu ihren Eltern zurückgebracht – die Beamten konnten die 27-Jährige ausforschen und zeigten sie wegen Verlassen einer minderjährigen oder hilfsbedürftigen Person (Art. 591 StGB) bei der Staatsanwaltschaft an.