„Backstage“ sucht den Südtiroler Musiker des Monats

Über 200 Bands und Künstler, Sängerinnen und Veröffentlichungen aus Südtirol haben wir euch in den vergangenen 7 Jahren im Rahmen von „Backstage“ auf STOL, „Südtirol 1“ und im „Dolomiten Magazin“ vorgestellt.Nun wollen wir die erfolgreiche Aktion erweitern: Ab jetzt können Südtirols Musikfans ihren Favoriten des Monats unter allen wählen, die wir freitags vorstellen.Wir starten bereits kommende Woche: Ab Dienstag, 3. November bis einschließlich Donnerstag, 6. November, haben die STOL-Leser die Möglichkeit, online zu voten, wer für sie die Band, die Künstlerin oder der Künstler des Monats Oktober ist.Derjenige, der die meisten Stimmen erhält, wird zum Monatssieger gekürt und in der darauffolgenden Woche auf STOL in einem eigenen Video und auf „Südtirol 1“ in einer vollen Stunde Sendezeit ausführlich vorgestellt.Also, nicht vergessen: Ab kommenden Dienstag euren Backstage-Favoriten des Monats wählen – hier auf STOL!

stol