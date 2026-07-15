Im Mittelpunkt der Tagung stehen die aktuellen Herausforderungen und Zukunftsperspektiven der Psychotherapie. Expertinnen und Experten aus Italien, Deutschland und Österreich sprechen unter anderem über Psychosomatik, gendersensible Therapieansätze, Schematherapie sowie neue Behandlungsmethoden. <BR \/><BR \/>Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Psychotherapie. Dabei werden sowohl die Chancen als auch die ethischen Grenzen und Herausforderungen digitaler Technologien beleuchtet.<BR \/><BR \/>Bad Bachgart ist seit 2001 eine zentrale Anlaufstelle für Menschen mit psychischen Erkrankungen und Suchterkrankungen. Jährlich werden dort rund 300 Patientinnen und Patienten stationär betreut. Die Einrichtung setzt auf einen ganzheitlichen Therapieansatz, der neben Einzel- und Gruppentherapien unter anderem Ergotherapie, Bewegungs- und Tanztherapie, Ernährungsberatung, Yoga sowie tiergestützte Interventionen umfasst.<BR \/><BR \/>Zum Jubiläum wird am ersten Veranstaltungstag außerdem ein gemeinsamer Festabend mit Buffet und Musik veranstaltet. Ziel der Tagung ist es, den fachlichen Austausch zu fördern und gleichzeitig auf 25 Jahre engagierte Arbeit für Menschen in schwierigen Lebenssituationen zurückzublicken.