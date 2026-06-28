Cavallari befand sich gemeinsam mit seiner Ehefrau auf einem kleinen Boot, als er ins Wasser sprang, um sich abzukühlen. Nach Angaben der Ermittler tauchte er zunächst wieder auf und soll erklärt haben, dass es ihm nicht gut gehe. Das Boot sei jedoch nicht verankert gewesen und habe sich von ihm entfernt. Die Personen an Bord hätten ihn deshalb nicht rechtzeitig erreichen können. Kurz darauf verschwand der Mann unter der Wasseroberfläche.<BR \/><BR \/>Familienministerin Roccella setzte den Notruf ab. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Behörden in der Nähe zahlreicher Badegäste sowie eines Restaurants am Seeufer.<BR \/><BR \/>An der Suchaktion beteiligen sich die Feuerwehr, Taucher der Carabinieri, Rettungskräfte und ein Hubschrauber. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache führt die Carabinieri-Dienststelle in Ronciglione. Dabei werden auch Zeugen befragt. Cavallari ist Architekturprofessor und war viele Jahre an der Universität Chieti-Pescara tätig. Seit 1976 ist er mit Ministerin Roccella verheiratet. Das Ehepaar feierte im März seine Goldene Hochzeit und hat zwei Kinder.<BR \/><BR \/>Mehrere Politiker bekundeten der Ministerin ihre Anteilnahme und dankten den Rettungskräften für ihren Einsatz. „In diesen so schmerzvollen Stunden gilt meine Nähe ebenso wie die der gesamten Regierungskollegen Eugenia Roccella und ihrer Familie“, schrieb Meloni in ihren sozialen Medien.