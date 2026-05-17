Am Auslauf des Trails, wo das Gelände nicht mehr sonderlich steil ist, kam der Mann gegen 12.30 Uhr plötzlich zu Sturz und rund zwei Meter über den Weg hinaus. Seine Begleiter begannen sofort mit der Reanimation. Die Bergrettung Meran rückte nach der Alarmierung unverzüglich aus, auch der Notarzthubschrauber Pelikan 3 wurde alarmiert. Dennoch verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. <BR \/><BR \/>Die Bergretter brachten den Leichnam mit der Gebirgstrage bis zur Töll, wo er einem Bestatter übergeben wurde. Auch die Notfallseelsorge sowie die Bergretter der Finanzpolizei waren vor Ort. Letztere nahmen Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Ein medizinischer Notfall als mögliche Ursache des Sturzes konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden.