Badespaß mit dem EuregioFamilyPass: Zum halben Preis ins Schwimmbad

Wer einen EuregioFamilyPass Südtirol besitzt, den erwartet in den kommenden Wochen eine besondere Aktion: An diversen Tagen von Juni bis Mitte September kann er oder sie rund 50 Prozent Ermäßigung auf den Eintrittspreis einiger Freibäder in Anspruch nehmen.Pünktlich zur Schwimmsaison startet die Familienagentur des Landes gemeinsam mit bisher elf Schwimmbädern wieder eine Sommeraktion für Inhaber des EuregioFamilyPass Südtirol und deren Familien: Wer die Karte besitzt, kann sie als Vorteilskarte in den teilnehmenden Freischwimmbädern in Südtirol nutzen und bezahlt nur den halben Eintrittspreis oder die Hälfte der Familien-Eintrittskarte.„Jetzt, wo die lange Ferienzeit beginnt, ist meist auch mehr Zeit für die Familie. Ein Schwimmbadbesuch mit Kindern sorgt dabei garantiert für Abwechslung und Spaß“, sagt Familienlandesrätin Waltraud Deeg, die die familienfreundliche Haltung der Schwimmbäder begrüßt. „Wer sich entscheidet, Vorteilsgeber des EuregioFamilyPass Südtirol zu sein, unterstützt Südtirols Familien und unseren Weg in Richtung Familienland Südtirol“.Die Schwimmbad-Aktion, die dieses Jahr bereits zum dritten Mal stattfindet, läuft ab sofort bis Mitte September. Das Vorweisen des EuregioFamilyPass Südtirol am Eingang genügt, um den Preisnachlass in Anspruch zu nehmen. Der Vorteil der Schwimmbadaktion gilt auch für Inhaber des EuregioFamilyPass aus Tirol und dem Trentino. Eine Übersicht aller teilnehmenden Schwimmbäder gibt es auf der Webseite des EuregioFamilyPass Südtirol oder ist in der FamilyApp einsehbar.Südtirolerinnen und Südtiroler, die den EuregioFamilyPass Südtirol noch nicht haben, können den Pass online beantragen. Der EuregioFamilyPass Südtirol kann auch als Fahrschein zur Fahrt ins Schwimmbad für die öffentliche Mobilität in Südtirol genutzt werden.In den Schwimmbädern müssen die Regeln zum Schutz vor Covid-19 eingehalten werden. Derzeit ist für die Bereiche im Freien kein CoronaPass notwendig.

lpa