Wie erst am gestrigen Donnerstag bekannt wurde, ereignete sich am Montag im neuen „Curunes“ in Graun ein folgenschwerer Unfall. Ein vier Jahre altes einheimisches Kind war mit Familienangehörigen im Hallenbad, als es zum medizinischen Notfall kam.<h3>\r\nUnfallhergang wird ermittelt<\/h3>Derzeit liegen keine gesicherten Details vor, zum genauen Unfallhergang wird noch ermittelt <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/graun-ermittlungen-nach-tragischem-unglueck-im-hallenbad" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Mehr zu diesem tragischen Unfall lesen Sie hier).<\/a><\/b><h3>\r\n„Ermittlungen im Rahmen eines Strafverfahrens“<\/h3>Nun hat sich die Staatsanwaltschaft Bozen zu Wort gemeldet. Hier die Aussendung der Staatsanwaltschaft im Wortlaut: „In Bezug auf den Vorfall, der am Nachmittag des 15.12.2025 im Hallenbad der Gemeinde Graun stattgefunden hat und bei dem ein minderjähriger Junge im Alter von 4 Jahren involviert war, wird mitgeteilt, dass das Kind in kritischem Zustand im Krankenhaus von Bozen aufgenommen wurde und dass Ermittlungen im Rahmen eines Strafverfahrens wegen fahrlässiger Körperverletzung im Gange sind, um den Vorfall zu rekonstruieren.“