„Badewanne Mittelmeer“ – so beschreibt es der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin. <BR \/><BR \/>„Trotz der Kaltfront vom Mittwoch sind die Gewässer noch immer deutlich wärmer als üblich“, betont Peterlin. „Aktuell misst der <b>Kalterer See 27 Grad<\/b> und die <b>Adria von Jesolo bis Rimini und darüber hinaus sogar 28 bis 30 Grad<\/b>.“<h3>\r\nDas aktuelle Wetter<\/h3>Der heutige <b>Sonntag<\/b> beginnt meist wolkenlos, tagsüber tauchen ein paar Wolken auf und am Abend kann es am Hauptkamm auch ein paar Regentropfen geben. Im Norden ist es weiterhin föhnig. Die Temperaturen bleiben hochsommerlich und erreichen 25 Grad im Wipptal und 33<BR \/>Grad im Unterland.<h3>\r\nDie neue Woche<\/h3>Der morgige <b>Montag<\/b> bringt meist einen freundlichen Wechsel aus Sonne und Wolken. Wechselhaft ist es am Alpenhauptkamm, speziell Richtung Ahrntal. Die Höchsttemperaturen erreichen zwischen 19 und 33 Grad.<BR \/><BR \/>Am <b>Dienstag<\/b> scheint bei durchziehenden hohen Wolkenfeldern oft die Sonne.<BR \/><BR \/>Auch am <b>Mittwoch<\/b> ziehen Schleierwolken durch, dazu gibt es viel Sonnenschein. Die Höchsttemperaturen klettern auf bis zu 34 Grad. <BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>