Badewetter: So langsam beginnt die Lido-Saison

Zurzeit wird in Südtirol wieder geschwitzt. Schon vergangene Woche hat Südtirol die 30-Grad-Marke überschritten Um sich abzukühlen, kann man entweder die Klimaanlage einschalten, oder – der Umwelt zuliebe – ins Lido gehen. Geöffnet hat zum Beispiel bereits das Lido in Neumarkt. Die meisten Lidos in Südtirol sind aber noch geschlossen.Das Lido in Kaltern und das Lido in Meran öffnen am Freitag, das Lido in Bozen und das Lido in St. Ulrich in Gröden am Samstag. Die anderen Lidos folgen Ende Mai und Anfang Juni. Der Green-Pass wird nicht benötigt.Wer es aber kaum erwarten kann, ins Wasser zu springen, kann das in den Südtiroler Badeseen machen. Bereits vergangenes Wochenende gab es dort Besucher, die sich hineintrauten.