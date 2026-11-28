<BR \/>Auf beiden Uferseiten gilt ein zehn Meter breiter Bannstreifen, der den Zugang für Instandhaltungsarbeiten und Einsätze bei Hochwasser sichert. <BR \/>Der Bannstreifen wird von der Uferoberkante oder vom Böschungsfuß aus gemessen. „Alle Eingriffe innerhalb dieser zehn Meter müssen dem Landesamt für Öffentliches Wassergut in der Agentur für Bevölkerungsschutz zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt werden“, betont Amtsdirektor Michael Baumgartner.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1390161_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Bei Ortsaugenscheinen entdecken die Techniker immer wieder Materialablagerungen im Bannstreifen, berichtet Zonentechniker Michael Coser. Für diese gilt ein Mindestabstand von fünf Metern. Für Bäume, Hecken und Sträucher samt Stützgerüsten und Verankerungen schreibt das Königliche Dekret von 1904 mindestens vier Meter Abstand vor. Diese Mindestabstände ersetzen nicht die Genehmigungspflicht.<BR \/><BR \/>Ein Großteil der Wasserläufe fällt als sogenanntes Domanialgewässer in die Zuständigkeit der Wildbachverbauung und bildet das öffentliche Wassergut. Südtirol hat dessen Eigentum 1973 mit dem Zweiten Autonomiestatut vom Staat übernommen. Damit verbunden sind die Verwaltung, die Regelung und Kontrolle der Nutzung sowie der Schutz der Gewässer.<BR \/><BR \/>In Südtirol umfasst das öffentliche Wassergut rund 9600 Kilometer an Fließgewässern, und zwar genau 9612 Kilometer, verteilt auf 4859 Bäche und Flüsse. Zusätzlich gehören auch Seen, Gletscher und angrenzende Ufer- beziehungsweise Zubehörflächen dazu, was insgesamt einer Fläche von rund 5500 Hektar aufgeteilt auf etwa 7700 Parzellen entspricht.<BR \/><BR \/>Auskünfte sind im Landesamt für Öffentliches Wassergut der Agentur für Bevölkerungsschutz erhältlich: <BR \/>via E-Mail: oeffentliches.wassergut@provinz.bz.it oder <BR \/>per Telefon: 0471 41 4500, 0471 41 4501 und 0471 41 4502.