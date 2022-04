Es war in der Lokalität Grueben unterhalb des Wilden-Mann-Bühel. Dort hat ein Bär einen Bienenstock zerstört.Dass es sich um einen Bären handelt, wurde vom Beauftragten des Forstamtes Kaltern anhand der Tatzenabdrücke am Bienenstock bestätigt, wie es vom Imkerverein heißt.Der Imkerverein ruft daher zur Vorsicht auf, wenn die Imker zu ihren Bienenstöcken gehen.Ob der Bär aber noch in der Gegend ist, oder schon wieder das Weite gesucht hat, ist derzeit noch unklar.