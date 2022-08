Bär im Ultental: „Verletzt, aber nicht aggressiv“

Laut dem Wildexperten, dessen Name der Redaktion bekannt ist, lässt es sich nicht nachvollziehen, woher die relativ tiefe Verletzung an einer Schulter des Bären stammt: „Schussverletzung dürfte es keine sein. Die Wunde könnte die Folge eines Kampfes mit einem anderen Bären sein.“Vor allem in der Paarungszeit im Juni komme es immer wieder zu Kämpfen unter Bären. Aufgrund seiner Größe nimmt der Experte an, „dass es sich bei dem verletzten Bären um ein eineinhalb bis 2 Jahre altes, männliches Tier handelt“.Aufgrund seiner Verletzung sei das Tier extrem abgemagert. Es habe sich zwar Häusern genähert, sei aber nie aggressiv gewesen, sondern habe nur Gras gefressen. „Es wurden auch keine Risse oder geplünderte Bienenstöcke gemeldet“, sagt er.Das Landesamt für Jagd und Fischerei hat bereits versucht, den Bären einzufangen, um ihn tierärztlich behandeln zu lassen. Diese Aktion war aber nicht erfolgreich. Der Bär wurde auch seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen.Es könne sein, dass er aufgrund seiner Verletzung und der damit zusammenhängenden Schwäche eingegangen sei, sagte der Experte. Ein Kadaver sei noch nicht gefunden worden. Es sei deshalb auch durchwegs möglich, dass der Bär weitergezogen sei.