Das Tier kreuzte laut dem Newsportal L'Adige völlig unerwartet die Straße und suchte nach dem Aufprall sofort das Weite.<BR \/><BR \/>Die Forstbehörde des Trentino leitete umgehend eine Suchaktion mit Hundestaffeln ein, um den Verbleib des Tieres zu klären und die Sicherheit auf der Strecke zu gewährleisten. <BR \/><BR \/>Am Fahrzeug entstand durch die Wucht des Aufpralls massiver Sachschaden. Ob Personen bei dem Unfall verletzt wurden, ist aktuell noch unklar; die behördlichen Ermittlungen dauern an.