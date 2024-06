Der Mann, der anonym bleiben will, traute seinen Augen kaum, als er am Donnerstag gegen halb 11 Uhr vormittags mitten im Wald in Vintl plötzlich einen Bären vor sich sah – „in einer Entfernung von etwa 80 Metern“, wie er angibt. Ist der Bär nun auch in Pustertal angekommen?