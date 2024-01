Bär MJ5 ist verendet – Hatte im Frühling Mann angegriffen

Am späten Nachmittag ging im Amt für Zivilschutz und Forstwirtschaft in Trient sowie beim Wildtierdienst die Nachricht aus dem Labor ein: Die Ergebnisse der Analysen, die an den Überresten eines Bären durchgeführt wurden, der im vergangenen Herbst in der Nähe von Bresimo gefunden worden war, sind da. Es handelt sich um MJ5, das Exemplar, das im Frühjahr 2023 einen 39-jährigen Wanderer im Rabbital angegriffen hatte. Die Todesursache ist noch nicht bekannt. „Wir warten auf die Antwort des zooprophylaktischen Instituts der Drei Venetien, um die Todesursache herauszufinden“, meldet das Trentino.