Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass sich der Bär gezielt dem Siedlungsraum nähere, wurde betont. Bereits vor drei Wochen waren im Oberland Hinweise für einen Aufenthalt eines Bären entdeckt worden.<BR \/><BR \/>Im Bezirk Landeck war schon im Frühling des Vorjahrs mindestens ein Bär nachgewiesen worden, von daher sei auch die aktuelle Präsenz nicht ungewöhnlich. <h3>\r\nHinweise, die auf Bären hindeuten, melden<\/h3>Das Bundesland Tirol appellierte an die Bevölkerung, Spuren, Sichtungen oder andere Hinweise auf die Präsenz von großen Beutegreifern zu melden. Dies könne über die Website des Bundeslandes oder bei den Bezirkshauptmannschaften geschehen. Besonders wichtig für die fachliche Beurteilung sei Bildmaterial.