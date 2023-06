Bär und Wolf: Bergrettung im Trentino rückt nicht mehr zu nächtlichen Einsätzen aus

Der tödliche Bärenangriff in den Wäldern von Caldes auf Andrea Papi (hier lesen Sie mehr dazu) hat die Bergretter umdenken lassen. In den vergangenen Wochen wurden neue Verhaltenskriterien zum Schutz von Einsatzkräften festgelegt, wie die Trentiner Zeitung „l’Adige“ berichtet.Demnach sollen die Bergretter in jenen Gebieten, wo es Bären und Wölfe gibt, nicht mehr zu nächtlichen Einsätzen ausrücken, da es für sie zu gefährlich sei, heißt es im Dokument.Offiziell in Kraft ist diese neue Regelung noch nicht, in der Praxis werde sie aber schon angewandt, sagt der oberste Zivilschützer des Trentino, Raffaele De Col.