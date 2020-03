Bär wütet in Truden

Was schon länger befürchtet worden war, ist nun eingetreten. Bär M49 ist in Südtirol. Der Bär plünderte mehrere Bienenstöcke in unmittelbarer Nähe des Nasa-Hofes in San Lugano in der Gemeinde Truden.Wie STOL aus Truden erfahren hat, suche die Forstbehörde und der Jagdverband derzeit nach dem Großraubtier. Anfang März hatte der Bär das Fleimstal im Trentino überquert und war in Richtung Südtirol unterwegs. Auf seinen Streifzügen zerstörte er einen Bienenstock und verletzte einen Esel. Am Sonntag soll er in Carano ein Schaf gerissen haben. Landesrat Arnold Schuler rief die Bevölkerung auf, Sichtungen zu melden und Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.Der Bär hatte schon im August vergangenen Jahres für Schlagzeilen gesorgt, er war aus einem eingezäunten Gehege südlich von Trient ausgebrochen. Dann hatte M49 tagelang die Gegend rund um das Weißhorn unsicher gemacht. In der Bletterbachschlucht kam es sogar zur Begegnung eines Wanderers mit dem Bär.

