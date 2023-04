Bären-Angriff im Trentino: Autopsie soll heute Klarheit bringen

Bürger von Caldes sind aufgebracht

Experten warnten schon vor längerer Zeit

Die Autopsie der Leiche von Andrea Papi, dem 26-jährigen Läufer, der oberhalb des Dorfes Caldes tot aufgefunden wurde, wird voraussichtlich heute stattfinden.Am gestrigen Donnerstag hat die Staatsanwaltschaft von Trient, die eine Akte eröffnet hat, ein Gremium aus 3 Experten eingesetzt. Es handelt sich um einen Gerichtsmediziner, einen Tier-DNA-Experten und einen Veterinärmediziner, die die Todesursache des jungen Mannes klären sollen.Die Experten sollen klären, ob der 26-Jährige von einem Bären getötet wurde. Die genetischen Ergebnisse der am Tatort entnommenen organischen Proben dürften ebenfalls in den kommenden Tagen eintreffen. Sie werden dazu dienen, die Identität des Bären zu klären, der sich in der Gegend aufgehalten hat.Die Leute in Caldes im Val di Sole sind jedenfalls aufgebracht. In der Gegend habe es häufig Sichtungen gegeben. Erst vor einem Monat wurde ein Wanderer bei Rabbi von einem solchen angegriffen. „Das war nur eine Frage der Zeit“, heißt es in Caldes (Hier lesen Sie mehr dazu). „Im letzten Monat gab es Angriffe auf Nutztiere“, berichteten Anwohner dem „L'Adige“. Am 19. März sei am Rande des Dorfes Caldes ein Schaf zerfleischt worden. „Es hat mehrere Angriffe in der Gegend gegeben. Wir mussten nur darauf warten, dass ein Mensch stirbt.“Dass es zu tödlichen Angriffen eines Bären auf Menschen kommen könnte, dessen waren sich die Experten stets bewusst. 2021 hieß es in dem von Italiens oberster Naturschutzbehörde ISPRA und Provinz Trient veröffentlichten Report zur Bärensituation im Trentino, dass „neuerliche Angriffe, die zur Verletzung oder, wenn auch mit einer geringen Wahrscheinlichkeit, zum Tod eines Menschen führen, nicht ausgeschlossen werden“.Im Report werden Sofortmaßnahmen zugesichert, sollte es zu problematischen Situationen kommen – aber auch präventiv zum Schutz der Sicherheit von Menschen. Maßnahmen, die aber nie getroffen wurden.