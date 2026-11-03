Der Vorfall ereignete sich im Bereich einer Forststraße. Die beiden Jäger bemerkten den Bären in unmittelbarer Nähe und entschieden sich dazu, auf ihren Hochsitzen auszuharren. Obwohl der Bär laut ersten Informationen nicht aggressiv war, machte er keinerlei Anstalten, das Areal zu räumen.<h3>\r\nFreiwillige Feuerwehr vertreibt das Tier mit Hupkonzert<\/h3>Da der Rückweg blockiert war, setzten die jungen Männer einen Notruf ab und verständigten das Trentiner Forstkorps sowie die Freiwillige Feuerwehr von Molveno.<BR \/><BR \/>Die Wehrleute trafen als erste am Einsatzort ein. Mit einem Großaufgebot von drei Geländewagen und einem Quad fuhren sie in das Waldgebiet ein. Durch den gezielten und lautstarken Einsatz der Hupen gelang es den Feuerwehrleuten schließlich, den Bären in die Flucht zu schlagen.<BR \/><BR \/>Nachdem das Tier das Weite gesucht hatte, konnten die beiden Jäger ihre Hochsitze unverletzt verlassen. Ein Einschreiten der speziellen Notfallgruppe des Trentiner Forstkorps war nicht mehr erforderlich. Der Einsatz endete für alle Beteiligten glimpflich.