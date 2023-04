Bären überqueren Straße – Videos sorgen für Aufsehen

Die Videos sorgen für Aufsehen: Auf Social Media sowie im Messenger WhatsApp macht derzeit etwa ein Bärenvideo die Runde, wo eine ganze Bärenfamilie eine Straße überquert.Hierbei soll es sich um einen kürzlich gefilmten Vorfall auf der Mendelstraße handeln. Dies ist jedoch falsch. Das Video ist bereits mehrere Jahre alt. Die Szenen spielten sich im Jahre 2019 in der Nähe des Dörfchens Dorsino in der Provinz Trient ab. Damals überquerte eine Bärin und ihre 4 Jungen die Landesstraße und wurde dabei gefilmt. STOL hat am 17. Mai 2019 darüber berichtet. Ein anderes Video welches derzeit in WhatsApp die Runde macht, zeigt eine weitere Bärenbegegnung . Aber auch diese Aufnahmen sind bereits mehrere Jahre alt. STOL hat vor knapp 3 Jahren das Video veröffentlicht, in dem ein damals 57-jähriger Südtiroler aus Prissian in Spormaggiore im Trentino auf einen Bären traf und dieser ihn daraufhin verfolgte. Der Prissianer hat diese Szene auf dem Handy festgehalten. Hier zeigen wir das Video noch einmal.Aktuell ist hingegen das Video, welches einen Bären auf der Ultner Straße zeigt. Das Raubtier wurde in der Nacht auf den 19. April gefilmt. Der Bär streifte in der Ortschaft „Gegend“ zwischen den Gemeinden Lana und St. Pankraz durch bewohntes Gebiet.