Bärin im Trentino gefangen – Suche nach M49 geht weiter

Seit dem 22. Juni war im Gebiet um den Monte Peller am Nonsberg nach dem Bären gesucht worden, der 2 Wanderer, Vater und Sohn, angegriffen hatte Im Rahmen der Suchaktion ging den Förstern eine Bärin, Mutter von 3 Bärenkindern, ins Netz. Sie wurde gefangen, mit einem Sender ausgestattet und wieder in die Freiheit entlassen.Ob es sich bei der Bärin um jenes Tier handelt, das die beiden Wanderer angegriffen hat, kann erst durch einen DNA-Test festgestellt werden.Das Ergebnis soll in den kommenden Tagen feststehen. In der Nacht auf Sonntag ist der Bär M49 aus seinem Gehege von Casteller ausgebüxt . Durch den Sendepeiler konnte schnell festgestellt werden, dass er sich am Monte Marzola aufhält, noch wurde er jedoch nicht gefasst.

liz