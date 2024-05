Bärin JJ4 wird in den Schwarzwald übersiedelt

„Bis Herbst soll JJ4 im Schwarzwald sein“, sagt Roberto Failoni, Assessor für Großraubwild der Provinz Trient, gegenüber der Tageszeitung „Corriere del Trentino “.Die Bärin, die am 5. April letzten Jahres -wie berichtet- den 26-jährigen Andrea Papi getötet hat, soll nun in den „Worbis-Park“ für Bären und Wölfe nach Deutschland übersiedelt werden.Seit 2010 befindet sich in dem Park im Schwarzwald auch JJ4s Mutter, die Bärin „Jurka“. Bei einer Staatsrat-Sitzung am 30. Mai soll die Übersiedelung das Tieres ein zentrales Thema sein, heißt es in einem Bericht der Nachrichtenagentur „Ansa“.Nachdem die Bärin eingefangen und im Wildtierzentrum „Casteller“ gefangen gehalten worden war , schaltete sich die Tierschutzorganisation „Lav“ ein: Die Organisation schlug einen Transport des Tieres auf eigene Kosten ins Bärenreservat „Libearty Sanctuary“ nach Zarnesti in Rumänien vor.