Das Bärenweibchen hat kürzlich in Dro am Gardasee einen französischen Touristen angegriffen (STOL hat berichtet) Der Trentiner Landeshauptmann hatte bereits 2 Mal eine Abschussverordnung unterschrieben, beide Male wurde diese vom Verwaltungsgericht nach Beschweren von Tierschutzorganisationen ausgesetzt.Nun könnte eine neuerliche Abschussverordnung folgen, in welche das ISPRA-Gutachten miteinfließt. Dies werde derzeit laut Medienberichten von Fachleuten geprüft.