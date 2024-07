Bärin KJ1 heute Morgen erlegt

Die Bärin KJ1 wurde erlegt. Dies teilt die Provinz Trient in einer Mitteilung mit. „Heute Morgen“, so heißt es, „wurde das vom Landeshauptmann der Autonomen Provinz Trient, Maurizio Fugatti, unterzeichnete Dekret, vollstreckt“.„KJ1 war ein gefährliches Exemplar. Auch das höhere Institut für Umweltschutz und Forschung (ISPRA) bestätigte die Notwendigkeit, die Bärin – die als ,hohes Risiko' eingestuft wurde – so schnell wie möglich zu entnehmen.“„Die Bärin KJ1 wird für mindestens 7 Angriffe auf Menschen verantwortlich gemacht. Der letzte Angriff am 16. Juli galt einem Wanderer aus Frankreich.“